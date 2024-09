Cagliari Napoli, si avvicina la SFIDA: Palomino in POLE per sostituire Zappa nella difesa a tre: le ULTIME

Cagliari Napoli, si avvicina la SFIDA di Serie A: Palomino in POLE per sostituire Zappa nella difesa a tre scelta da Nicola: le ULTIME

Il Cagliari del tecnico Davide Nicola, messa da parte la sconfitta di Lecce nell’ultima giornata di Serie A, si prepara alla sfida contro il Napoli di Antonio Conte in programma in casa il 15 settembre. Il tecnico rossoblù dovrà però far fronte a una condizione non ottimale di Gabriele Zappa.

Con ogni probabilità, il tecnico ex Empoli chiamerà in causa il difensore Palomino dal primo minuto, che andrà a supporto nella difesa a tre, di Luperto e Mina.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARINEWS24