Cagliari Nicola, a quando l’ufficialità? Spunta la data per l’annuncio

Cagliari Nicola, sempre più vicina l’ufficialità del tecnico piemontese ex Empoli: spunta la data per l’annuncio ufficiale

Manca sempre meno all’ufficialità dell’inizio del rapporto tra Davide Nicola e la società di Tommaso Giulini. E’ un questione di dettagli burocratici a separare il tecnico piemontese classe 73′ dalla panchina del Cagliari. Infatti l’annuncio dell’ex allenatore dell’Empoli dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì 5 luglio 2024.

Tra due giorni si presenterà di fronte all’ente conciliatore che sancirà la fine del suo rapporto di lavoro con la società toscana di Fabrizio Corsi. A partire da quel momento potrà essere annunciato come nuovo allenatore del club sardo ma i suoi assistenti, sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sono già al lavoro. Il suo secondo sarà l’ex rossoblù Simone Barone, il quale è in Sardegna per conoscere le strutture del CRAI Sport Center di Assemini. Quest’ultimo sta anche dando il via alla pianificazione che poi proseguirà nel ritiro che si svolgerà, come l’anno scorso, tra i comuni di Chatillon e Saint Vincent. L’era Nicola a Cagliari è pronta ad iniziare, tanto il suddetto quanto i tifosi non vedono l’ora di potersi “abbracciare” in vista di una stagione che si preannuncia lunga e faticosa!

