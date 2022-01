Cagliari, Passetti: «Il Covid fa parte della quotidianità. Dobbiamo adeguarci»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Direttore Generale del Cagliari Mario Passetti è intervenuto ai microfoni di SkySport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Cagliari-Fiorentina.

ASTORI NEL CUORE – «Cagliari-Fiorentina è sempre un’occasione speciale, anche oggi lo ricorderemo come sempre quando queste due squadre rivaleggiano sul campo. Ogni momento è importante per ricordare un ragazzo straordinario come Davide Astori, e il nostro abbraccio va sempre, prima di tutto, ad Anna, Renato e tutta la famiglia di questo grande campione».

EMERGENZA COVID – «Sicuramente è una situazione complicata, ma ormai fa parte della quotidianità di tutti, del Cagliari e delle altre squadre. Fortunatamente sono stati stilati dei protocolli che disciplinano come ci si deve comportare in questi casi. Le partite vanno preparate al meglio con i giocatori che si hanno a disposizione».

I GIOVANI – «Il nostro lavoro è sviluppato negli anni, il Cagliari opera nell’ottica di far crescere i giovani affinché più possibile arrivino alla prima squadra, oggi Daniele Conti come coordinatore tecnico della Primavera, l’allenatore della Primavera Alessandro Agostini, Pierluigi Carta e Bernardo Mereu come direttore sportivo e responsabile del Settore Giovanile stanno facendo un lavoro molto importante per tutto il club. In Coppa Italia contro il Sassuolo molti ragazzi hanno dato un ottimo contributo, il calcio sta cambiando e i giovani avranno un ruolo sempre più cruciale per le società».