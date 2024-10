Cagliari, Poli: «Gigi Riva è stato come un padre, la mia carriera è finita per questo motivo»

Le parole di Fabio Poli, ex giocatore di Cagliari e Bologna, sui suoi ricordi con Gigi Riva e l’esperienza in Sardegna. I dettagli

Fabio Poli, ex calciatore del Cagliari, ha parlato a Domus Rossoblù della sua esperienza in Sardegna.

BACCHETTATO DA ROMBO DI TUONO – «Avevo appena comprato una Saab Cabrio. Riteneva che quella macchina fosse troppo per un ragazzino come me e me la fece restituire. E aveva ragione, mi fece capire che prima di potermi permettere certi lussi doveva passare un po’ di tempo. Avevo speso più di quello che potevo permettermi. Anche lui aveva una Saab Cabrio in quel periodo e qualcuno pensò che lo avesse fatto perché voleva essere l’unico in città con quella macchina, ma non lo fece per quello».

GIGI RIVA – «Era un maestro, quasi un padre. Tanti episodi nel tempo mi hanno fatto capire che ci teneva. Per lui non potevo non giocare in quel Cagliari. Anni dopo, quando ero al Bologna, era venuto al centro sportivo solo per salutarmi prima di ripartire per l’Isola. Era un affetto contagioso. Lo amavano tutti».

FINE DELLA CARRIERA – «Motivo? Avevo 30 anni, ma da quel momento nessuno volle più avermi in squadra».

