Cagliari, i PREZZI dei biglietti per la Carrarese: tutte le INFORMAZIONI sul match

Il Cagliari aprirà la stagione con la partita contro la Carrarese in Coppa Italia. Ecco tutte le informazioni necessarie

Il Cagliari di Davide Nicola debutteranno questa stagione contro la Carrarese, nel match valevole per i 32esimi di Coppa Italia. Ecco tutte le informazioni necessarie e ciò che serve sapere per acquistare i biglietti.

«I tagliandi per assistere all’incontro potranno essere acquistati online (CLICCA QUI) nei canali di vendita TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate, oltre al Ticket Service di Piazza L’Unione Sarda (lunedì-venerdì ore 10-13 e 17-20; sabato ore 10-13). Gli abbonati della stagione 2024/2025 usufruiranno del diritto di prelazione del posto sino alle ore 16 di martedì 6 agosto. Dalle ore 17 inizierà poi la vendita libera»

SETTORE E PREZZI



INTERO

Curve: €5

Distinti: €10

Tribuna Blu: €15

Tribuna Rossa: €20

RIDOTTO UNDER 12

Tutti i settori: €1

SETTORE OSPITI:

€10 + diritti di prevendita.

Non ancora in vendita, in attesa della determina della autorità competenti.