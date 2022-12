Cagliari, Ranieri vicino al ritorno: c’è l’accordo

Accordo trovato tra il Cagliari e Claudio Ranieri: il tecnico romano è sempre più vicino al ritorno sulla panchina dei sardi

Claudio Ranieri è ad un passo dal tornare sulla panchina del Cagliari dopo trent’anni, avendo già ricoperto il ruolo di allenatore rossoblù dal 1988 al 1991. L’accordo tra il tecnico e la società isolana è stato trovato! Intesa raggiunta sia sul piano economico che sul piano tecnico (sia in caso di permanenza in Serie B sia in caso di promozione in Serie A).

Ranieri si appresta a firmare un contratto di un anno e mezzo che scadrà dunque a giungo 2024. Ultimi dettagli e poi Ranieri sarà nuovamente l’allenatore del Cagliari. Lo riporta SkySport.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARINEWS24.COM