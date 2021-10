Cagliari, Strootman: «Momento difficile. Dobbiamo battere la Sampdoria»

Kevin Strootman, centrocampista del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro la Sampdoria

PREPARAZIONE – «Dobbiamo far vedere le cose in campo, abbiamo lavorato bene ma non avevamo tutti i giocatori disponibile, nonostante questo ci siamo preparati bene fisicamente e tatticamente».

MOMENTO – «Testa bassa e lavorare, stiamo passando un momento difficile ma dobbiamo vincere il prima possibile».