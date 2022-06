Cagliari, ufficiale il rinnovo di Carboni: il comunicato del club

Il Cagliari Calcio, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato il rinnovo del difensore Andrea Carboni

Il Cagliari, attraverso il suo sito ufficiale, ha comunicato il rinnovo di contratto di Andrea Carboni fino al 2027.

IL COMUNICATO – «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Andrea Carboni che ha sottoscritto con il Club un nuovo accordo sino al 30 giugno 2027. Difensore classe 2001, cresciuto nel vivaio rossoblù, appena ventunenne ha già dalla sua 57 presenze con la maglia del Cagliari: un cammino iniziato il 22 giugno 2020, data del suo esordio in Serie A contro la Spal.Ha sinora collezionato 5 gare con le Nazionali giovanili azzurre: ha debuttato in Under 21 il 3 settembre 2021 nella vittoria per 3-0 ai danni del Lussemburgo. Complimenti, Andrea».