Cagliari, Usai: «Con la salvezza abbiamo scritto un’altra pagina meravigliosa. La nostra realtà è senza uguali, ecco perché»

Fedele Usai, vicepresidente del Cagliari, ha parlato in occasione del “Festival della Serie A 2024” a Parma. Ecco le sue dichiarazioni.

CAGLIARI – «Siamo una realtà senza uguali per caratteristiche e identità. La passione della gente va oltre le tante difficoltà e criticità nel seguire la squadra, pensiamo alle trasferte per sostenere le quali è necessario fare tanti sacrifici, andando oltre l’assenza di trasporti e fronteggiando molte problematiche. Per tutti questi aspetti, per le peculiarità della nostra terra, ogni risultato del Cagliari è qualcosa di vitale e di importantissimo al di là dell’aspetto sportivo»

GIGI RIVA – «Veniamo da un’annata emotivamente significativa, a gennaio abbiamo perso il nostro Mito, Gigi Riva, e per noi sapere che in città, alle nostre spalle, c’era sempre lui era un qualcosa di decisivo. Da sardi e da rossoblù la sua assenza è difficile da sostenere, ma il suo esempio è stato fondamentale per noi ogni giorno e anche la salvezza l’abbiamo prima di tutto dedicata a lui, perché come Riva non ne nasceranno altri. E mi sento di ringraziare tutti gli addetti ai lavori, i Club di ogni categoria, i vertici istituzionali a cominciare da Lega di Serie A e FIGC, per il supporto ricevuto».

SALVEZZA – «Abbiamo scritto un’altra pagina meravigliosa, l’ennesima favola legata a Claudio Ranieri, che a Cagliari aveva iniziato nel 1988 aprendo un triennio magico con due promozioni e la salvezza in Serie A, e che da noi è tornato, richiamato dal Club e dal presidente Tommaso Giulini in primis in un momento difficile. Ha portato esperienza e carisma, abbiamo vissuto un anno e mezzo meraviglioso dopo l’inizio difficile in Serie B nel 2022, e ora proseguiremo su quel solco».

FUTURO «Siamo una Società che in 10 anni ha militato per 8 stagioni in Serie A. Un Club giovane, con buona parte delle risorse umane sarde anche ai vertici, un gruppo che cresce anno dopo anno e si struttura sempre di più. Il Cagliari oggi ha basi solide, un Settore Giovanile importante e tra i migliori in Italia, nella prima squadra ci sono sei Under 23 buona parte dei quali cresciuti nel vivaio, merito dell’area scouting che opera in Sardegna, nella Penisola e all’estero con grande competenza e ad ampio raggio»

STADIO – «Siamo alle fasi decisive, speriamo che si acceleri definitivamente, abbiamo fatto tanto in tal senso, essendo un progetto cruciale per il Club, ma per tutta la città e l’Isola, segno di come si guardi non solo a oggi ma anche al futuro. Ricorderò sempre il viaggio di ritorno in auto con il presidente dopo la retrocessione del 2022 a Venezia, e penso sempre che anche la caduta rappresenta un punto di partenza, quello che auguro a chi è andato in Serie B quest’anno, perché il fallimento sportivo non è mai un fallimento in tutto e per tutto, bensì un momento per rialzarsi e cambiare pagina in meglio»