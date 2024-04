Cagliari, Viola: «Il secondo gol a San Siro sarebbe stato l’apoteosi»

Le parole di Nicolas Viola, centrocampista del Cagliari, sulla parte finale di stagione dei rossoblù. I dettagli

Nicolas Viola, centrocampista del Cagliari, ha parlato a Tuttosport del suo grande momento di forma e della lotta salvezza.

MOMENTO – «Nel calcio si vive di etichette, ma io piuttosto credo che in campo bisogna entrare per fare bene e ogni minuto è fondamentale. Mi alleno per essere titolare, su questo non c’è dubbio, e rispetto le scelte. Poi, con la regola dei cinque cambi, non esistono più titolari e riserve, ma venticinque giocatori tutti importanti che devono stare sul pezzo».

DOPPIETTA SFIORATA CONTRO L’INTER – «Sì e resta un po’ di rammarico perché potevano essere i tre punti più importanti della stagione. La palla l’ho impattata benissimo, ma forse all’ultimo sono stato un po’ sbilanciato da Arnautovic. Sarebbe stata l’apoteosi, però è comunque arrivato un pareggio che ci fa stare con i piedi per terra in vista della Juve».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARI NEWS 24