Cagni non ci sta e risponde: «Adani? Pensate che lo paghiamo perché è in Rai… Vi faccio vedere uno spezzone in cui sono riuscito a farlo arrivare»

Cagni risponde ad Adani: «Pensate che lo paghiamo perché è in Rai… Vi faccio vedere uno spezzone in cui sono riuscito a…»

Gigi Cagni, ex allenatore e tra i tecnici che hanno guidato Lele Adani in carriera, ha replicato alle critiche ricevute dall’ex difensore — oggi opinionista televisivo. Le sue parole sono arrivate attraverso un reel pubblicato sul proprio profilo Instagram, dove ha voluto chiarire la sua posizione e rispondere punto su punto alle osservazioni di Adani.

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PAROLE – «Avete sentito cosa ha detto Adani? Veramente troppo bello. Il calcio è bello anche per questo: quelli che ne sanno meno sono quelli che parlano di più. Pensate che lo paghiamo, lo pago anch’io, perché è in Rai… pensate voi. Adesso vi faccio vedere uno spezzone in cui sono riuscito a farlo arrivare in area avversaria. E come ero difensivista, e come ero vecchio nell’aspetto tattico… Lasciamoli parlare, perché questo dobbiamo fare»

«Visto che poi lui è stato uno degli artefici di quelli che hanno sponsorizzato il tiki-taka, che ha portato alla crisi del calcio italiano. Questo lo dobbiamo sopportare. Però sono contento, eh. Perché se questi sono quelli che capiscono il calcio… allora io sono ancora bello tranquillo».

ADANI AVEVA DETTO… – «Oggi, mi dispiace dirvelo, ma ci sono ancora tanti Cagni, tanti allenatori come Cagni».