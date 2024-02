Cairo, rinnovo Juric Torino: le sue dichiarazioni

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo il rinnovo di Ivan Juric per la prossima stagione

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo il rinnovo di Ivan Juric per la prossima stagione. Le sue dichiarazioni:

JURIC – «Posso dire? Non me ne frega più un cazzo. Abbiamo parlato, riparlato, basta. Ora l’obiettivo è fare questo campionato, otteniamo gli obiettivi e poi ne parliamo, su questo contratto basta, è un argomento che non mi interessa più. Ha fatto un’apertura? Ma chissenefrega…Io voglio bene a Juric, lo stimo tanto ma poi nella vita si vive anche senza. Ne abbiamo parlato anche troppo. Chi ha preso Juric? Chi gli dà 2 milioni all’anno? Chi lo ha appoggiato in maniera pazzesca quando era in difficoltà? Io».