Cairo non ha dubbi: «Massima fiducia in Mazzarri. Le somme a fine girone d’andata»

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato della falsa partenza del Toro e ha difeso l’allenatore Walter Mazzarri

Il Torino non ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi, frutto anche di un calendario difficile che ha visto gli uomini di Mazzarri affrontare, fra le altre, Roma, Inter e Napoli. Walter Mazzarri non è a rischio nonostante i 5 punti conquistati in 5 gare e un avvio sottotono. Il Toro punta all’Europa e ha compiuto investimenti importanti che non hanno ancora dato i frutti sperati. Il pubblico granata non ha gradito la prestazione dei granata contro il Napoli e dalle tribune sono partiti i primi fischi. La squadra non ha effettuato quell’ulteriore passo avanti che aveva fatto nelle gare precedenti, può succedere – riporta Tuttosport – Il Napoli ha approfittato del nostro pasticcio difensivo, poi ha giocato un’ottima gara. Complimenti a loro» ha detto il presidente Urbano Cairo.

Walter Mazzarri non è a rischio, lo ha rincuorato lo stesso presidente che già in passato aveva speso parole importanti per il tecnico: «Massima fiducia in Mazzarri, ci mancherebbe». Il presidente però vuole iniziare a vedere dei miglioramenti, a cominciare dalla sfida di questa sera contro l’Atalanta di Gasperini. Il presidente non ha mai mancato di rimarcare la quantità e la qualità degli investimenti effettuati, un modo per rispondere alle critiche dei tifosi ma anche per mettere di fronte l’allenatore al proprio destino. Ieri a Milano presso Palazzo Reale, a margine del Premio Cairo: «Andiamo avanti gara dopo gara, poi alla fine del campionato, o anche del girone d’andata, tireremo le somme e faremo un bilancio».