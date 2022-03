Calabria: «Stiamo facendo una grande stagione, meritiamo di tornare a grandi livelli»

Davide Calabria, intervistato da Milan Tv, si è raccontato tra passato e presente

Intervistato da Milan Tv, Davide Calabria si è raccontato tra passato, presente e obiettivi futuri. Le sue parole:

SULLA CARRIERA AL MILAN – «Sono nel pieno del mio percorso. Ho un’età in cui i prossimi anni saranno quelli più importanti, più decisivi, più nel pieno della carriera, anche se è tutto abbastanza personale… Ho alte ambizioni e aspettative, sia per me che per il Milan: ci meritiamo di tornare ai livelli a cui siamo abituati».

SULLA CITTA’ DI MILANO – «Io ho un bel rapporto con la città di Milano, mi piace molto la città. Sono originario di Brescia, ma sono acquistato da Milano. È una città che offre tanto. È bellissima: a parte i servizi e la gestione, rimane piccola ed è anche comoda da viverci. La gente è sempre aperta, ci sono tanti turisti e sono tutti coccolati. Si vive sempre molto bene».

LEGGI TUTTE LE PAROLE DI CALABRIA SU MILANNEWS24