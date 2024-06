Calafiori Juve, il difensore vuole solo i bianconeri: il messaggio a Thiago Motta

Calciomercato Juve, Calafiori vuole solo i bianconeri, che lo seguono da mesi: la sua volontà è quella di ritrovare Thiago Motta

Come svelato da Fabrizio Romano, Riccardo Calafiori è da mesi che continua a dare priorità alla Juve per il futuro. Il difensore ha scelto il club bianconero per proseguire la propria carriera e spera ovviamente che questo affare possa andare in porto.

Il ragazzo ha ribadito di voler lavorare nuovamente con Thiago Motta dopo la stagione appena trascorsa insieme a lui, ma ovviamente ciò potrebbe non bastare per vincere le resistenze del Bologna. Avere dalla propria parte l’interesse del giocatore, però, è una grande mano per Giuntoli.