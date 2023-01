Calcio a Ramsdale, il Tottenham: «Al lavoro per identificarlo»

La nota ufficiale pubblicata dal Tottenham dopo l’episodio avvenuto durante il derby contro l’Arsenal. I dettagli

Aaron Ramsdale, portiere dell’Arsenal, è stato colpito con un calcio alla schiena da un tifoso del Tottenham durante il derby del Nord di Londra. Il club allenato da Antonio Conte ha così pubblicato una nota sull’accaduto.

COMUNICATO – «Siamo sconvolti per il comportamento di un tifoso che ha tentato di attaccare il portiere dell’Arsenal Aaron Ramsdale a fine partita. La violenza, di qualsiasi genere, non deve avere posto nel calcio. Il club sta esaminando il filmato per identificare il tifoso e lavorerà con la Met Police, l’Arsenal e Ramsdale per intraprendere le azioni più severe possibili, incluso il divieto di ingresso al Tottenham Hotspur Stadium».