Calcio, grande o piccolo?

Oggi parliamo di una società di calcio come parleremmo di una grande società quotata. Tuttavia, se questo ambiente, come la società, condivide le caratteristiche dell’economia globalizzata, è lungi dall’essere un “business” redditizio.

Questo è senza dubbio un luogo comune, ma va ricordato: l’evoluzione del calcio rispecchia quella della società. Il sociologo Riccardo Giulianotti ha così distinto quattro periodi della storia del calcio:

– il periodo tradizionale, che va dalla nascita del calcio e delle sue regole alla fine dell’Ottocento alla prima guerra mondiale e che vede l’organizzazione di competizioni nazionali;

– la prima età moderna che si è svolta tra le due guerre e ha corrisposto all’introduzione della professionalità in molti paesi;

– il periodo tardo moderno, dalla seconda guerra mondiale alla fine degli anni ’80, che ha visto regolarmente la diretta televisiva in diretta televisiva delle partite di campionato;

– e infine, il periodo postmoderno iniziato negli anni ’90 con la sentenza Bosman e l’impennata dei diritti di trasmissione, consentendo, da un lato, la mobilità dei giocatori in tutto il mondo e, dall’altro, l’esplosione di stipendi e trasferimenti.

Sia il calcio che l’economia sono ormai diventati “globali”: in questi diversi periodi si è passati da locale a nazionale e da nazionale a internazionale.

Nato nel XIX secolo, il calcio è stato allora oggetto di competizioni nazionali (qui, una partita del 1909, probabilmente in Gran Bretagna), molto lontane dalle odierne partite internazionali, con trasmissioni in tutto il mondo e numerosi trasferimenti di giocatori.

Tradizione contro postmodernismo

La globalizzazione del calcio non ha impedito ai tifosi, ma anche a una parte della popolazione legata ai punti di riferimento del “club precedente”, di continuare a vivere il calcio “localmente”. Questo divario non ha prodotto gli stessi effetti per i tifosi delle squadre delle grandi città europee, che ne escono vincitrici nella competizione sportiva e finanziaria, e per i tifosi delle squadre di calcio dei comuni più piccoli, nei campionati “soft underbelly” lotta per il mantenimento in prima divisione.

La libera circolazione dei giocatori, con conseguente elevata mobilità nei club professionistici più piccoli, ha creato un divario tra i tifosi attaccati al proprio club e i giocatori di passaggio. Parte della critica al calcio di oggi deriva dall’esistenza di questo scollamento tra la visione dei tifosi, attaccata ai valori tradizionali, e la realtà del calcio di oggi.

La situazione di oggi

Nel calcio di oggi si parla molto di soldi, miliardari del calcio e diritti televisivi, redditività e valore dei club, stipendi e trasferimenti dei giocatori, ecc. Tuttavia, i soldi nel calcio sono sempre esistiti: il fondatore della Football League inglese nel 1888, William McGregor, sarto di professione, dichiarava già nel 1905: “Il calcio è un grande affare”!

Il calcio è lo sport più popolare, così come la sua reputazione di gigantesco bene d’affari.