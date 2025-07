Calciomercato Atalanta, visite mediche in corso per Ahanor: a breve l’ufficialità

Le immagini dell’arrivo di Honest Ahanor per le visite mediche del nuovo esterno nerazzurro con l’Atalanta. Tutti i dettagli

Honest Ahanor, classe 2008, ha già superato la prima tappa del suo trasferimento all’Atalanta: la documentazione è stata perfezionata e oggi è atteso alla clinica Habilita di Bergamo, situata nei pressi del Gewiss Stadium, per le visite mediche che precederanno la firma del suo nuovo contratto. Si tratta di un’operazione di lungo respiro, inserita nella strategia di crescita del club guidato da Ivan Juric, volto a investire su prospetti dal grande potenziale. L’accordo con il Genoa è stato definito sulla base di un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro, bonus inclusi. L’Atalanta si garantisce un esterno sinistro con caratteristiche tecniche al di sopra della media per la sua generazione, valorizzato nel vivaio ligure e già inserito nel giro della prima squadra (in sei presenze totali).

Ahanor può giocare sia da terzino sinistro sia più avanzato come esterno di centrocampo, grazie al suo mancino naturale, alla progressione e alla capacità di lettura della fase difensiva e offensiva. Non è una scommessa per la Dea: l’operazione è pensata con uno sguardo al futuro da titolare nella prima squadra. Il passaggio del giovane talento dalla Liguria alla Lombardia segue i passi già compiuti da altri gioielli lanciati dall’Atalanta. Il club nerazzurro punta ora a completare un altro investimento promettente: le visite mediche rappresentano oggi l’ultimo atto prima dell’ufficialità. In sintesi, Ahanor è pronto a diventare parte della rosa di Zingonia, con l’Atalanta che mette sul piatto fiducia, progetto e attenzione alla crescita dei giovani: un’operazione che conferma la vocazione del club bergamasco per i talenti emergenti. Honest Ahanor è pronto a iniziare la sua nuova avventura con l’Atalanta: un investimento non solo tecnico, ma anche strategico, che testimonia la volontà del club di rinnovarsi costantemente puntando sui giovani.

Credits Atalanta.it