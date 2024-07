Esuberi, vendite e COLPI in entrata: COSA MANCA ancora all’Atalanta (aspettando nuove mosse di calciomercato)

Stagione 2024 2025 praticamente alla porte con un’Atalanta ancora un cantiere sul calciomercato. Cosa manca alla squadra?

La prima amichevole, le prime constatazioni e di conseguenza porre nuove soluzioni per risolvere gli ultimi problemi in ottica calciomercato. L’Atalanta si sta preparando alla nuova stagione, ed è chiaro che la rosa ad oggi, per quanto presenti la stessa base da Campione d’Europa, non è del tutto completa.

Inizialmente serve capire la situazione nei reparti ancora sotto l’etichetta “cantiere a cielo aperto”. Dietro è scoppiato il caso Djimsiti (dove la Dea pretenderà 10/15 milioni di euro) e le apparizioni di Toloi hanno garantito poche certezze al di là dell’impotanza all’interno dello spogliatoio; le fasce è il reparto più in difficoltà dove la coperta è corta, l’età avanza così come la continuità della vecchia guardia non è quella di un tempo (Hateboer su tutti) e sulla sinistra Bakker potrebbe essere ceduto nonostante le buone prestazioni estive; la telenovela Koopmeiners dove finché non arriveranno 60 milioni di euro il ragazzo rimarrà a Bergamo e infine El Bilal Touré messo sul mercato da Gasperini.

Cosa manca a questa Atalanta? Un difensore centrale giovane e forte (dove nelle ultime ore è spuntato il nome di Danso oltre agli accostamenti di Perez, Balerdi ed Erlic); uno/due giocatori di fascia (risulta forte un nuovo mister X dove nel mezzo c’è la possibilità Geertruida) con Palestra a fare il quinto; O’Riley dove l’Atalanta proverà a ritornare alla carica provando a mettere sul piatto 20 testoni più bonus; poi una punta di ruolo se il numero 10 nerazzurro dovesse essere ceduto. Una Dea che lavora fortemente sottotraccia, ma sicuramente con l’obiettivo di completare al meglio la rosa.