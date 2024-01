Calciomercato Atalanta, quale sarà il futuro di Muriel? La situazione

Calciomercato Atalanta, Luis Muriel in scadenza: sul tavolo delle trattative tutte le opzioni: addio adesso, a giugno o rinnovo

La Gazzetta dello Sport fa il punto in casa Atalanta sulla permanenza o meno di Luis Muriel in questa finestra di calciomercato e anche a giugno. Il calciatore colombiano infatti è in scadenza di contratto e al momento tutte le opzioni, dall’addio immediato alla permanenza sono ancora sul tavolo.

A far pendere la bilancia a favore della permanenza le necessità di Gasperini di avere varie opzioni in avanti, sia in relazione alle condizione dei compagni di reparto – Scamacca, DeKetelaere e Miranchuk – o dalla Coppa d’Africa nel caso di Lookman. Anche se i rapporti con i nerazzurri sono ottimi, molto dipendera dalla richieste del giocatore sulla durata di un eventuale rinnovo e sul suo rendimento. Oltre all’addio a giugno però la Dea non chiude al trasferimento già a gennaio, ma in quel caso serve un’offerta importante.