Calciomercato Atalanta, la mediana è troppo snella: due nomi per rinforzarla in vista del doppio impegno con la Champions

La mediana di Gasperini è stata una dei (tanti) valori aggiunti dell’Atalanta nell’ultima stagione. Ma si è fondata sostanzialmente su due elementi: Freuler e De Roon, che hanno tirato la carretta da inizio a fine stagione. Uno scenario che, con l’impegno in Champions League, non potrà essere replicato.

Per questo Percassi e Sartori sono al lavoro per irrobustire il pacchetto del centrocampo. Innanzitutto, confermando chi già c’era: accordo di massima confermato con il Chelsea per riscattare Pasalic a 15 milioni circa. Riguardo le new entry, invece, Bertolacci è più vicino di Veretout: il primo arriverebbe a parametro zero, per il secondo la Fiorentina chiede 20 milioni e da settimane è in serrata trattativa col Napoli.