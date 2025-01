Calciomercato Atalanta, ecco perché non serve un terzo centravanti nonostante gli infortuni di Retegui e Scamacca

Calciomercato Atalanta, ecco perché non serve comprare un altro centravanti nonostante infortuni e qualche riferimento offensivo “mancante”

L’importanza del centravanti per l’Atalanta di Gasperini è come quella della Nutella sul pane a colazione: è impossibile farne a meno, e se la crema alla nocciola dà gli zuccheri necessari per l’inizio di una giornata di lavoro, stessa cosa la figura calcistica in campo dove gli “zuccheri” variano tra goal, assist e un peso offensivo determinante in termini di punti.

Era da tanti anni che la Dea non aveva mai avuto due centravanti titolarissimi, seppur uno sia stato preso (Retegui) per compensare l’altro (Scamacca) infortunato senza aspettarsi un ritmo alla Filippo Inzaghi. Mateo è stato un trascinatore nerazzurro sotto tutti i punti di vista aiutando non solo con i goal, ma anche con il lavoro di squadra facendo sponde, aprendo spazi offensivi: un costruttore che sa finalizzare, seppur la tecnica e i colpi di Scamacca rimangono qualcosa di eccezionale guardando il girone di ritorno dell’anno scorso.

L’assenza di entrambi ha leggermente rallentato il calcio champagne atalantino seppur sia stata la concretezza dei singoli a fare cassa, e con il calciomercato di gennaio inizia a spargersi l’opinione della critica di inserire un terzo centravanti. I motivi variano dalle dubbie condizioni di Scamacca (e quanto tempo ci metterà per ritornare in forma) e sulla necessità di non dipendere solo da Retegui.

Serve un altro centravanti? No. La risposta è legata alle certezze dell’Atalanta. In primis il fatto che gestire due punte titolari è già di per sé molto difficile anche nelle rotazioni, e inserendo un altro attaccante diventerebbe ulteriormente complicato perché anch’esso pretenderà di giocare (e togliere altro spazio agli altri due non si può fare).

Il secondo ovviamente è legato alle alternative che variano tra Zaniolo (riadattamento alterno a parte), il falso nueve con CDK punta e infine un Vlahovic che farebbe da centravanti aggiunto senza le pretese che un nuovo acquisto potrebbe avere a Bergamo: soluzioni tanto concrete quanto varie, come piacciono a Gasperini.

Che serva un altro fantasista per aumentare la qualità sta nelle richieste di Gasperini (e il pressing con tanto di offerta su Cherki non è un caso), ma sulle punte l’Atalanta può anche sedersi sugli allori di Retegui e Scamacca: che non mancheranno il loro appoggio in tutto il girone di ritorno.