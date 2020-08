Calciomercato Atalanta, si darà priorità al vice De Roon. Ancora non ci sono nomi, ma serve un centrocampista

L’Atalanta cerca il vice di Marten De Roon. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa un punto sul mercato in casa nerazzurra e l’obiettivo primario è quello di trovare un altro centrocampista.

L’idea è quella di trovare un giocatore con tecnica e muscoli e non sarà facile trovarlo, ma serve qualcuno in grado di poter far rifiatare il numero 15 atalantino. Le prossime ore saranno dunque decisive per dare a Gasp un altro mediano.