L’Atalanta continua ad osservare Suslov in questa sessione di calciomercato, ma il Verona punta all’asta sul trequartista

Da molto tempo l’Atalanta segue Suslov, e l’interesse non è assolutamente sfumato vista la necessità di avere un trequartista per rinforzare l’intero reparto nerazzurro. Se da una parte la Dea non ha presentato nessuna offerta per il giocatore del Verona rimanendo comunque vigile, dall’altra i gialloblu hanno un piano ben preciso.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNews24, il Verona per Suslov punterà ad una vera e propria asta di calciomercato per arrivare a 20 milioni: asta che l’Atalanta, se sarà intenzionata a prendere il giocatore, parteciperà sicuramente.