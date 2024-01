Barcellona, nome a sorpresa per il centrocampo: le ultime

Il Barcellona potrebbe guardare al calciomercato invernale come opportunità per inserire alcune occasioni e rinforzare la rosa di Xavi

Il Barcellona potrebbe guardare al calciomercato invernale come opportunità per inserire alcune occasioni e rinforzare la rosa di Xavi.

Secondo quanto arriva dalla Spagna, i blaugrana potrebbero provarci per Lingard. L’ex United è ancora svincolato dopo l’addio in estate e nemmeno l‘Al Ettifaq è riuscita a convincere il giocatore a trasferirsi in Arabia Saudita. Il Barcellona da tempo attento alla situazione del FPP può considerare il calciatore come un innesto fattibile.