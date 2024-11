Calciomercato Bologna, pressing per Nicolò Bertola. Il piano dei rossoblù in vista di gennaio

Calciomercato Bologna, i rossoblù ci provano per il giovane difensore dello Spezia Nicolò Bertola. Ecco le ultime novità

Attraverso il proprio profilo X Nicolò Schira ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Nicolò Bertola, giovane difensore di proprietà dello Spezia finito di recente anche nel mirino sul calciomercato Bologna.

Stando a quanto riportato nelle ultime settimane i rossoblu avrebbero inserito il classe 2003 nella lista degli obiettivi per la sessione invernale. Un ostacolo in più per i bianconeri.