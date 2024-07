Calciomercato Bologna, FATTA per Cambiaghi dall’Atalanta: la FORMULA e le CIFRE

Le ultime sulla trattativa tra Bologna ed Atalanta per il centrocampista Nicolò Cambiaghi. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è fatta per il trasferimento di Nicolò Cambiaghi al Bologna. Il club rossoblù ha infatti trovato l’accordo con l’Atalanta per un’operazione da 10 milioni di euro più bonus.

Cambiaghi riceverà il via libera per le visite mediche non appena i due club troveranno l’intesa definitiva, con gli ultimi dettagli che devono essere sistemati. Nell’ultima stagione si è messo in luce all’Empoli.