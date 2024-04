Calciomercato Bologna, pressing rossoblu per Robin Gosens. Sull’ex Atalanta però c’è anche una diretta rivale

Calciomercato Bologna, continua la rincorsa dei rossoblu per quanto riguarda l’ex esterno dell’Inter Robin Gosens per potenziare al meglio la fascia sinistra (non a caso pupillo di Giovanni Sartori).

Gianluigi Longari però sottolinea che nel mezzo ci sarebbe anche la Lazio sull’esterno ex Atalanta.