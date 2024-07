Hummels Bologna, ORE DECISIVE per il difensore ex Borussia Dortmund. La SITUAZIONE

Il Bologna vuole chiudere Hummels, ma ha bisogno di un si definitivo da parte dell’ex Borussia Dortmund. Ecco le ULTIME di calciomercato

Come riportato dal Corriere di Bologna, potrebbero essere ore decisive molto importanti per quanto riguarda l’ingaggio di Hummel alla corte rossoblu: considerando che il difensore ex Borussia sia preso qualche giorno di tempo prima di accettare.

Per lui una proposta annuale da 2 milioni più bonus dove il difensore dovrà decidere entro oggi se accettare o meno la corte del Bologna.