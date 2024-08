Calciomercato Bologna, pronta l’OFFERTA per Logan Costa: il difensore sostituirà Calafiori, le CIFRE

Il Bologna è pronto ad accogliere il sostituto di Riccardo Calafiori vale a dire Logan Costa dal Tolosa. Le ultime

Il calciomercato Bologna ha sostituto Zirkzee con l’arrivo di Dallinga, ma ora è alle prese con il dopo Calafiori. Il solo Erlic non basta e allora i felsinei dovranno per forza di cose intervenire sul mercato.

Visto che Hummels ancora non ha fatto sapere niente, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport il Bologna avrebbe riaperto l’accordo con il Tolosa per Logan Costa: per lui sarebbe pronta un’offerta da 15 milioni.