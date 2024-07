Calciomercato Bologna, Ndoye potrebbe RINNOVARE con i rossoblu. Una BIG sul talento

Calciomercato Bologna, Ndoye potrebbe rinnovare con i rossoblu: nel mezzo anche l’interesse anche dell’Inter per l’esterno

Ampio focus del Corriere dello Sport dove il calciomercato del Bologna potrebbe dipendere molto dal rinnovo contrattuale dell’esterno Ndoye: nel mezzo anche la possibile trattativa con l’Inter.

SITUAZIONE PROLUNGAMENTO – «Se non ci saranno nuovamente richieste esorbitanti, un’intesa dovrebbe essere raggiunta. In ogni caso, a questo punto, dipende da Dumfries. Se la conclusione sarà questa, tra i più felici ci sarà Inzaghi, che manterrà in squadra un elemento che è già parte integrante dell’impianto di gioco, ma che ha pure caratteristiche diverse dagli altri laterali. Non ce n’è uno fisico come l’olandese, non ce n’è uno così capace di andare ad occupare l’area avversaria, per finalizzare l’azione»

EVENTUALE SOSTITUTO – «La sua partenza, di contro, obbligherebbe ad andare a cercare un sostituto – c’è pure da colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Buchanan -, che poi avrebbe bisogno di tempo per apprendere i concetti di Simone. Inoltre, è tutt’altro che scontato che possa essere il bolognese Ndoye, che costa 25 milioni, mentre per Dumfries nemmeno si conosce la cifra che potrebbe essere incassata»