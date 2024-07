Calciomercato Bologna, scambio di documenti per Calafiori: risolti i problemi con il BASILEA. La situazione

Riccardo Calafiori è pronto a trasferirsi all’Arsenal. Il difensore ex Roma approderà dunque in Premier League

Il trasferimento di Riccardo Calafiori all’Arsenal è ormai cosa fatta. Niente Juventus, niente Milan, ma un addio alla Serie A per il difensore ormai ex Bologna che, come racconta Fabrizio Romano, attende solo lo scambio di documenti per effettuare le visite e firmare il suo contratto.

PAROLE – «Riccardo Calafiori all’Arsenal, ci siamo! Bologna e Arsenal hanno iniziato proprio adesso lo scambio di documenti. Tutto risolto anche tra Bologna e Basilea. Calafiori firmerà un contratto quinquennale (no opzione) per € 4 milioni netti a stagione. Medico negli Stati Uniti, accordo concluso e storia confermata».