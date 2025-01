Calciomercato Bologna, i rossoblu vogliono comprare Asllani. La situazione sulla trattativa con l’Inter

Calciomercato Bologna, Sartori punta tutto sull’acquistare il centrocampista dell’Inter Asllani. La situazione della possibile trattativa

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, sarebbe finito ultimamente anche nel mirino del calciomercato Bologna il centrocampista dell’Inter Asllani (che a Milano ha trovato poco spazio). Ecco la situazione.

CALCIOMERCATO BOLOGNA – «Coi rientri di Aebischer ed El Azzouzi, almeno uno tra i centrocampisti a disposizione è di troppo […]. E’ stato proposto il brasiliano Arthur Melo (28 anni), ex Liverpool, Barcellona e Fiorentina e fuori rosa alla Juve nonostante i 5 milioni netti di ingaggio fino al 2026. Se i bianconeri dovessero muoversi per Urbanski, se ne potrebbe parlare, anche perché alla corte di Italiano approderebbe con ingaggio pagato parzialmente dalla Juve. Se l’Inter dovesse aprire al prestito di Kristjan Asllani (22, appena 288 minuti in campionato), l’albanese sarebbe pedina più che gradita, ma al momento la soluzione pare complicata. Anche per questo Sartori e Di Vaio hanno avuto contatti con lo Spezia per Salvatore Esposito (24). Piace Barrenechea (23) dell’Aston Villa, ma sta trovando spazio con continuità a Valencia e difficilmente si muoverà. E’ caccia al rinforzo a centrocampo».