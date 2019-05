Calciomercato Brescia, asse con il Chievo: due obiettivi nel mirino

Calciomercato Brescia, il club lombardo guarda con interesse in casa del retrocesso Chievo: due obiettivi nel mirino

Celebrata la promozione in Serie A conquistata sul campo, il Brescia è alacremente al lavoro per garantire a mister Corini una rosa all’altezza del nuovo palcoscenico. Gli uomini di mercato delle Rondinelle, in particolare, in queste giorni sono impegnati in un fitto conciliabolo con il retrocesso Chievo.

Due i nomi sul tavolo delle trattative, agli antipodi sul terreno di gioco. Per difendere i pali, infatti, piace Stefano Sorrentino, che ha mestamente chiuso domenica il suo lungo ciclo con i clivensi. In attacco, invece, il mirino è puntato su Mariusz Stepinski: i biancazzurri sono convinti di poterlo vedere sbocciare definitivamente nel corso della prossima stagione.