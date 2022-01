Calciomercato Cagliari, in piedi uno scambio con la Salernitana: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Cagliari, il club sardo ha messo nel mirino l’attaccante della Salernitana Bonazzoli: la trattativa

Il Cagliari continua a sondare il terreno per un attaccante da regalare al tecnico Walter Mazzarri vista l’assenza di Keita Balde e l’infortunio di Ceter.

Come riporta SkySport, i rossoblù avrebbero messo nel mirino l’attaccante della Salernitana Federico Bonazzoli: l’affare potrebbe andare in porto attraverso uno scambio con Caceres. Bonazzoli arriverebbe in prestito.