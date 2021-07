Calciomercato Cagliari, rinforzi a centrocampo: piace Lemina

Calciomercato Cagliari: per rinforzare il centrocampo, i rossoblù starebbero pensando all’ex Juventus Mario Lemina

Il Cagliari continua a riflettere su come rinforzare i vari reparti. Per il centrocampo, il d.s. Stefano Capozucca inserisce sul suo taccuino non solo il nome di Mattia Valoti della Spal ma anche quello di una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Si tratta, come riportato da Gianluca Di Marzio, dell’ex Juventus Mario Lemina.