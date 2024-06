Calciomercato Como: tra i pali il prescelto è Pau Lopez

Calciomercato Como: dopo aver chiuso per Andrea Belotti in attacco, i lariani cercano un portiere: Pau Lopez il prescelto

Il Como al lavoro sul calciomercato per consegnare a Cesc Fabregas una squadra competitiva in vista della prossima stagione in Serie A.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, dopo aver chiuso in attacco per Andrea Belotti, adesso il nuovo obiettivo è il portiere: il primo nome sulla lista dei lariani è quello di Pau Lopez. Ex Roma e ora in forza al Marsiglia, si cerca l’accordo per il trasferimento definitivo.