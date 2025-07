Calciomercato Cremonese, Mussolini pronto a fare la storia dei grigiorossi! La situazione della trattativa - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: Mussolini nel mirino, ma occhio a Udinese e Watford per il giovane gioiello dei biancoceleste

Il nome di Floriani Mussolini torna a far parlare di sé, soprattutto considerando anche il calciomercato Cremonese è tra i club interessati. Il giovane esterno classe 2003, di proprietà della Lazio, ha già lavorato con Maurizio Sarri durante i ritiri ad Auronzo di Cadore, e l’allenatore biancoceleste ne apprezza le qualità. Tuttavia, l’ostacolo principale alla permanenza del ragazzo nella rosa della Lazio è l’eccessivo affollamento nel suo ruolo: per garantirgli spazio, infatti, sarebbe necessaria la partenza di almeno due esterni.

Nel frattempo, sul talento romano si sono mossi altri club. Come riportato dal Corriere dello Sport, Udinese e Watford sono in prima fila. I due club, entrambi di proprietà della famiglia Pozzo, stanno studiando un’operazione congiunta per portare Mussolini prima in Friuli, dove potrebbe esordire in Serie A, e poi eventualmente trasferirlo in Championship, al Watford. Per regolamento della Football Association, infatti, per ottenere il permesso di lavoro in Inghilterra, Mussolini deve prima totalizzare almeno una presenza nel massimo campionato italiano.

L’operazione, secondo quanto trapela, potrebbe essere chiusa a breve. I Pozzo sono disposti a prenderlo a titolo definitivo, ma vogliono garantire alla Lazio una clausola di recompra o una percentuale sulla futura rivendita, nel caso in cui il giocatore esploda. Gli agenti del calciatore spingono per chiudere entro metà luglio, ma non escludono altre soluzioni.

Ed è qui che entra in scena il calciomercato Cremonese, neo-promossa in Serie A e alla ricerca di profili giovani e motivati per affrontare al meglio la stagione del ritorno nella massima serie. I grigiorossi hanno già avviato i primi contatti e vorrebbero puntare su Mussolini con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Lazio. Una proposta che garantirebbe minutaggio al giocatore e margine di manovra per tutti i club coinvolti.

Il futuro di Floriani Mussolini resta quindi in bilico tra diverse opzioni. Sarri lo stima, ma il calciomercato Cremonese potrebbe offrirgli la vetrina giusta per mettersi in mostra in Serie A. Occhi puntati su una trattativa che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.