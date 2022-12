Calciomercato Cremonese: obiettivo Joao Pedro

Calciomercato Cremonese, per l’attacco si ragiona sul possibile ritorno in Serie A di Joao Pedro, ex Cagliari

Stando a quanto riportato da Tuttosport in vista del mercato di gennaio la Cremonese sarebbe interessata a riportare in Italia Joao Pedro che non ha trovato molta fortuna in Turchia.

L’attaccante italobrasiliano sta recuperando dopo il brutto spavento e l’uscita dal campo in barella nell’amichevole tra Fenerbahce e Rayo Vallecano. L’ex attaccante del Cagliari ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute dicendo che caviglia e ginocchio hanno retto.

