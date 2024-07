Calciomercato Empoli, PRESSING nei confronti dell’attaccante del Milan. Ecco le ultime

Calciomercato Empoli, forte pressing da parte degli azzurri per l’attaccante azzurro Colombo! Dialoghi in corso

Rientrato dopo il prestito al Monza dello scorso anno, Lorenzo Colombo è tra i calciatori in uscita dal mercato Milan. Le richieste per il giovane attaccante classe 2002 non mancano, soprattutto nei confronti di una squadra

Sei nei giorni scorsi sembrava in chiusura la trattativa per il suo approdo all’Empoli, ma occorrerà sbaragliare la concorrenza. Staremo a vedere come si evolverà la situazione. A rivelarlo è Sky Sport.