Calciomercato Empoli, D'Aversa: «La società si muoverà in questo modo a gennaio. Sulla partita contro il Bologna...»

Calciomercato Empoli, le parole del tecnico azzurro tra la lotta salvezza e ciò che serve alla squadra per risollevarsi nella maniera migliore

In conferenza stampa, Roberto D’Aversa, tecnico degli azzurri, ha voluto parlare del calciomercato Empoli oltre che al campionato.

BOLOGNA – «Affrontiamo una squadra forte, con l’entusiasmo di una vittoria storica in Champions League. Sarà necessario un Empoli intenso, che scenda in campo concedendo il meno possibile. Il Bologna sta facendo meglio rispetto alla scorsa stagione e, contro squadre di questo livello, il margine di errore deve essere ridotto al minimo. Qualcosa abbiamo concesso, è chiaro, dobbiamo migliorare certi aspetti. Se prima le prestazioni portavano risultato, adesso non succede. C’è solo una medicina per tornare a vincere davanti ai nostri tifosi, lavorare. Tutti insieme possiamo raggiungere la salvezza. Stiamo lavorando per curare ogni dettaglio. Odgaard è un giocatore bravo ad attaccare la profondità, quando ci gioca in una determinata maniera bisogna prendere le dovute precauzioni. Servirà una partita aggressiva e compatta, sapendo che il Bologna ha giocatori in grado di giocare uno contro uno e di attaccare la profondità. Il Bologna è una squadra che ti fa giocare male, e ci attende una gara complicata»

CALCIOMERCATO – «Io mi concentro sui ragazzi che ho a disposizione. La società sa di cosa ha bisogno la squadra.».