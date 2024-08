Calciomercato Empoli, TUTTO FATTO per De Sciglio alla corte toscana. Le ultime indiscrezioni

Calciomercato Empoli, TUTTO FATTO per il giocatore della Juventus. Ecco le ultime novità da parte della squadra azzurra

Secondo quanto riportato da Pianeta Empoli, è praticamente fatta per Mattia De Sciglio alla corte dell’Empoli dopo tanti anni passati in bianconero (Juventus): con l’obiettivo di portare esperienza giusta in Toscana.

Da capire con esattezza il tipo di formula, soprattutto se ci sarà rescissione con la Juve o meno. Il giocatore ha comunque accettato Empoli e la società bianconera snellirà i costi per l’Empoli che dovrebbero essere di circa il 50% dell’attuale stipendio.