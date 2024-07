Calciomercato Empoli, si punta su Esposito (ma Salvatore). Il punto sulla TRATTATIVA per il fratello di Sebastiano

Calciomercato Empoli, si punta tutto su Esposito. Oltre a Sebastiano si proverà a trattare per il fratello Salvatore: ecco la situazione

Il mercato dell’Empoli prevede un solo obiettivo: costruire una squadra giovane e al tempo stesso talentuosa. L’acquisto di Sebastiano Esposito è stato reputato come un grande colpo, ma nel mirino c’è anche un altro esposito.

Come riportato da PianetaEmpoli, a breve gli azzurri proveranno a trattare per Esposito (Salvatore): fratello del talento ex Inter, e ad oggi di proprietà dello Spezia. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.