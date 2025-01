Calciomercato Empoli, Fazzini conteso tra queste di squadra. Quale sarà il futuro del centrocampista azzurro?

Calciomercato Empoli, il giocatore azzurro Fazzini è conteso da Lazio e dal Napoli. Al momento la situazione è questa

La trattativa per Jacopo Fazzini si fa sempre più calda per il calciomercato Empoli e sembrerebbe esserci un vero testa a testa tra Lazio e Napoli. Come spiegato da Gianluca Di Marzio, al momento non c’è l’accordo tra i biancocelesti e l’Empoli e, per questo motivo, la squadra di De Laurentiis non molla e ha provato a rilanciare.

Come riportato da Nicolò Schira, però, la Lazio ha già incassato il sì del giocatore per un contratto fino al 2029. Inoltre, l’esperto di calciomercato ha aggiunto che al momento l’Empoli preferisce l’offerta del Napoli perché non si basa su prestiti come quella dei biancocelesti, bensì è subito a titolo definitivo.