Calciomercato estero, primo ‘rinforzo’ per la Premier del Burnley. Ufficiale il riscatto di Edwards dallo Sporting

Con l’attivazione dell’opzione di acquisto scattata con la promozione in Premier League, Marcus Edwards è diventato ufficialmente un giocatore del Burnley.

La squadra, neo promossa in Premier, ha infatti annunciato la firma del 26enne, arrivato in prestito a gennaio dallo Sporting, con un contratto da 4 anni anni, fino al 2029 e che diventa, dunque, il primo colpo del calciomercato estivo del club.

COMUNICATO – «Il Burnley Football Club è lieto di annunciare che Marcus Edwards ha firmato a titolo definitivo per i Clarets, arrivando dallo Sporting CP con un contratto di quattro anni».

PRIME PAROLE DI EDWARDS – «Quando entri in un nuovo gruppo devi in ​​un certo senso dimostrare di nuovo il tuo valore e mostrare cosa sai fare, ed è quello che ho cercato di fare fin dal primo minuto. È lo spogliatoio migliore in cui sia mai stato; tutti sono molto uniti e, anche al di fuori del mondo del calcio, sono degli amici. È una cosa importante. Qualsiasi giocatore vuole giocare in Premier League e ora che ci siamo, sono emozionato. Non vedo l’ora».