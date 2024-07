Calciomercato estero, Reus vola a Los Angeles: sarà derby contro Giroud

Marco Reus firmerà presto con i Los Angeles Galaxy: mancano solo le ultime pratiche burocratiche e sarà ufficiale

L’addio al Borussia Dortmund in occasione della finale di Champions League ha commosso il mondo intero, così come quando ha siglato la rete alla sua ultima gara in casa con i gialloneri. Ora Marco Reus è pronto per l’America e ai Los Angeles Galaxy.

Secondo Fabrizio Romano, il tedesco è ad un passo dato che si stanno definendo gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il suo passaggio nella Los Angeles dipinta di bianco.