Calciomercato Fiorentina: le due piste per il dopo Vlahovic

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il calciomercato della Fiorentina può essere sconvolto dalla cessione di Vlahovic: ecco le due piste per sostituire il serbo

La settimana di calciomercato della Fiorentina rischia di essere uno sconquasso con la sempre più probabile cessione di Vlahovic alla Juve.

Il club gigliato si sta già cautelando per trovare un sostituto del centravanti serbo: il primo nome sulla lista è quello di Arthur Cabral, brasiliano classe ’98 che sta facendo sfracelli con la maglia del Basilea. La prima offerta formulata dai Viola, secondo Sky Sport, sarebbe di 14 milioni più 2 di bonus. Nel caso non andasse a buon fine, l’alternativa sarebbe il ritorno di fiamma per Milik.