Calciomercato Fiorentina, CLAMOROSO colpo di scena su Theate: FIRMA per un’altra squadra, la destinazione è INCREDIBILE

Arthur Theate, obiettivo della Fiorentina, non tornerà in Serie A: ecco la clamorosa destinazione del giocatore

La Fiorentina sembrava poter sedersi al tavolo col Rennes e discutere dell’acquisto di Arthur Theate, ex difensore del Bologna. In realtà questa occasione non ci sarà dato che sul calciatore è piombato l’Al Ittihad.

Quella che probabilmente sarà la squadra di Stefano Pioli, secondo Fabrizio Romano, ha sbaragliato la concorrenza e ha offerto 18 milioni al Rennes, due in meno di quelli spesi per acquistarlo quattro anni fa.