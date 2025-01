Calciomercato Fiorentina, il dg Ferrari: «Ecco come ci muoveremo. Biraghi? Stiamo parlando spesso e su Frendrup...» - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina, il direttore generale Ferrari ha parlato così di quelli che saranno i prossimi movimenti in casa viola

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto all’Assemblea di Lega e ha parlato di quello che sarà poi il calciomercato della squadra viola in vista di gennaio: sognando il colpo Frendrup.

BOVE – «Il mercato? Stiamo lavorando come hanno detto Palladino e Pradè per trovare delle soluzioni giuste per migliorare un gruppo che sta ottenendo già ottimi risultati.Con Cristiano parliamo da sempre bene, è una persona correttissima. Si è chiarito col mister e ora cercheremo di trovare una soluzione che vada bene anche a lui. Frendrup? Impossibile»