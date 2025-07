Calciomercato Fiorentina, Mandragora dice addio? I tifosi preoccupati per quella rivale sul mercato

Calciomercato Fiorentina: Mandragora resta una pedina chiave, ma il Bologna osserva. La situazione

Il calciomercato Fiorentina entra in una fase delicata, con particolare attenzione alla situazione legata a Rolando Mandragora. Il centrocampista viola, punto fermo della mediana nelle ultime stagioni, è al centro di una trattativa per il rinnovo del contratto con il club gigliato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il dialogo tra la dirigenza viola e l’entourage del giocatore è avviato, ma al momento la trattativa sarebbe in fase di stallo.

Mandragora, reduce da un’annata positiva sotto la guida di Palladino, ha ribadito la sua volontà di rimanere a Firenze. Anche la Fiorentina, dal canto suo, considera il centrocampista un elemento prezioso nel progetto tecnico per il futuro. Tuttavia, alcuni aspetti contrattuali ancora da definire stanno rallentando l’accordo definitivo. Il giocatore dà comunque priorità alla società di Rocco Commisso, e l’intenzione comune è quella di proseguire insieme.

Intanto, sullo sfondo si muove il Bologna, che osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Con Italiano sulla panchina rossoblù, i felsinei sono alla ricerca di rinforzi a centrocampo, e Mandragora è tra i nomi tenuti sotto osservazione. Oltre all’ex Torino e Udinese, il Bologna sta monitorando anche altri profili come Matteo Pessina, attualmente al Monza e in cima alla lista, seguito da Kristjan Asllani dell’Inter, che piace anche proprio alla Fiorentina, e Fabio Miretti della Juventus.

La possibile partenza di Mandragora rappresenterebbe un nodo cruciale per il calciomercato della Fiorentina, che nel frattempo resta vigile anche su altri centrocampisti, nel caso in cui fosse necessario trovare un sostituto. La dirigenza viola, infatti, vuole consegnare al nuovo allenatore una rosa equilibrata e competitiva in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di tornare a lottare per un posto in Europa.

La situazione è fluida, ma il club gigliato appare determinato a trattenere Mandragora, consapevole dell’importanza del suo contributo in termini di equilibrio, esperienza e qualità. Il calciomercato Fiorentina continua quindi a intrecciarsi con quello del Bologna, in un duello a distanza che potrebbe accendersi nelle prossime settimane.